Bu çay ocağında siyaset yasak

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çay ocağı işleten Hüseyin Kaya, kapısına astığı yazıyla müşterilerine 'Siyaset yapmayın' uyarısında bulundu. Kaya, çay ocağına gelen sokak esnaflarının sürekli siyaset yaptıklarını bu yüzden de kavga ettiklerini belirterek, "Çay ocağımagelen esnaflar oturuyorlar.Çaylarını içerlerken bu kezde siyaset konuşmaya başlıyorlar.Tamam konuşsunlar amasiyaset konuşmaları kısa süresonra ağız dalaşına dönüşmekte.Böyle olunca diğer müşterilerimçay ocağından kalkarakayrılmakta. Bu yüzden müşterikaybına uğramaktayım. Siyasetkonuşulsun ama karşılıklı anlayışiçinde olmalı kırıcı olmamalı" dedi. Hüseyin Kaya, işyerinde herkesin görebileceği yere de "Kesinlikle siyaset konuşmasıyapmayın" yazısı astı.
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