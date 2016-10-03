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Bu nda siyaset yasak

Bu çay ocağında siyaset yasak
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde işleten Hüseyin Kaya, kapısına astığı yazıyla müşterilerine 'Siyaset yapmayın' uyarısında bulundu. Kaya, çay ocağına gelen sokak esnaflarının sürekli siyaset yaptıklarını bu yüzden de kavga ettiklerini belirterek, "Çay ocağıma gelen esnaflar oturuyorlar. Çaylarını içerlerken bu kez de siyaset konuşmaya başlıyorlar. Tamam konuşsunlar ama siyaset konuşmaları kısa süre sonra ağız dalaşına dönüşmekte. Böyle olunca diğer müşterilerim çay ocağından kalkarak ayrılmakta. Bu yüzden müşteri kaybına uğramaktayım. Siyaset konuşulsun ama karşılıklı anlayış içinde olmalı kırıcı olmamalı" dedi. Hüseyin Kaya, işyerinde herkesin görebileceği yere de "Kesinlikle siyaset konuşması yapmayın" yazısı astı.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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