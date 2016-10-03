Başbakan: Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlar...

Çankaya Köşkü'nde TESK üyeleri toplantısında konuşan BaşbakanBinali Yıldırım, uluslararası değerlendirme kuruluşlarına önemli mesajlar verdi. Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Notumuzu 3-5 tane değerlendirme kuruluşu belirleyemez. Bizim notumuzu esnaf belirler, vatandaş belirler. Onun için herkes yerini yurdunu bilsin. Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlar 15 temmuzda derslerini aldılar" dedi.

Çankaya Köşkü'nde TESK heyetini kabulünde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Esnaf ve sanatkarlarımız Türkiye'nin teminatıdır. Bunu 15 Temmuz gecesi gördük. Meydanlara ilk sizler indiniz. Size ne kadar teşekkür etsek az. Memlekete, bayrağa, geleceğimize sahip çıktınız. Allah sizden razı olsun." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması şöyle oldu:

Esnaf teşkilatı 800 yıllık Ahi Evran geleneğini sürdürüyor. Devlet ile vatandaş kavgalı olamaz. Milli gelirimizi her yıl yüzde 5'e yakın artırdık. Çünkü bizim güçlü esnafımız var, ülkesini seven, 10 milyonluk bir topluluğumuz var. Sıkıntılı günlerimizde büyümeye devam ettik. 2002'den bu yana 7 milyon vatandaşımıza iş aş kapısı sağladık. 36 milyar dolar ihracatımızı 2015 4 kat artırdık.

Ağustos ayı ihracatımız Temmuz ayına göre yüzde 8 artış gösterdi. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri dünyadaki birçok ülkeden daha iyi durumda. Bizim notumuzu 3-5 tane değerlendirme kuruluşu belirleyemez, bizim notumuzu esnaf belirler, vatandaş belirler. Onun için herkes yerini yurdunu bilsin. Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlar 15 temmuzda derslerini aldılar.

KAPSAMLI REFORMLAR YAPTIK

Birileri Türkiye'nin potansiyeli ile oynamaya kalksınlar biz yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Esnafımızı yatırımcımızı iş adamımızı ilgilendiren kapsamlı reformlar yaptık. Şimdi bunları uygulama zamanı. Dedik ki vatandaş ve devlet kavgalı olmaz. Gelin bir olalım, beraber olalım, birlikte Türkiye olalım. Bunun için vergi barışı, stok affı, kasa fazlası gibi birçok konuda yaşadığınız sıkıntıları ortadan kaldıracak düzenlemeler yaptık.

Büyük bir topluluk Türkiye'nin geleceği için Türkiye'nin daha güzel günler görmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepimiz iyi bilmeliyiz ki yarınımız bugünden daha iyi olacak.

BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİZ

Maalesef bir alışkanlık var. O alışkanlık da Türkiye'yi sürekli kötü göstermeye çalışmak. Neyle yapıyorlar bunu biliyor musunuz? O 'himmet' diye garip gurebadan, ablalardan, abilerden, esnaftan topladıkları paraları, kuruş kuruş topladıkları paraları, o yabancılara, lobi şirketlerine, televizyon şirketlerine, gazetelere, siyasetçilere oluk oluk dağıtıyorlar ama burunlarından fitil fitil getireceğiz. Memleketini gidip böyle şikayet etmenin kimsenin yanına kar kalmayacağını görecekler. Bunu sizlerle görecekler.

BEDELİNİ 15 TEMMUZDA BİRLİKTE ÖDEDİK

Sizden isteğim aranızda bölücülere FETÖ'cülere yer vermeyin. Kendi içinizde temizleyin. Bunların ihanetlerinin bedelini 15 Temmuzda birlikte ödedik. Şehit ve gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Bu meseleyi beraber çözeceğiz. Bu konuda hepimiz görevliyiz.

Türkiye'yi daima ileriye bakan, çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma görevimiz var. Bunu birlikte yapacağız. Bunu başaracağımızdan zerre kadar tereddütümüz yok.