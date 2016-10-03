Ahmet Altan’ın FETÖ’deki ‘abisi’ Alaaddin Kaya çıktı

Ahmetve Mehmet Altan'ın tutuklandığı FETÖsoruşturması kapsamında savcılığa ifade veren bir tanık, FETÖ'nün önemli ismi Alaaddin Kaya'nın sık sık Taraf gazetesine gidip Ahmet Altan'a yazı yazdırdığını söyledi. "Darbeye teşebbüs" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklanan Ahmet Altan'la ilgili olarak İstanbul Savcılığı'na başvuran ve kimliği gizli tutulan tanık, ifadesinde, "Alaaddin Kaya Taraf'a sık sık giderdi. Mehmet Baransu ile görüşürdü. Bir şeyi yazdırmak istediği zaman Ahmet Altan ile görüşüp ona yazdırıyordu. Kaya, Baransu ile de görüştükten sonra gündemi etkileyen haberleri Mehmet Baransu'nun yaptığına şahit oldum" dedi.
GAZETEYE MADDİ DESTEK
Kaya'nın 2014'te, zor durumda kalan Taraf gazetesine yardım ettiğini de anlatan tanık, Kaya'nın 600 adet, gazete basımında kullanılan kalıbı Taraf'a bağışladığını anlattı. Ahmet Altan'ın tutuklandığı mahkeme kararında, Taraf gazetesinin, FETÖ mensuplarının silahlı kuvvetlerde etkin olması için yürütülen Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, Amirallere Suikast, Poyrazköy gibi davaları yürüten yargıdaki FETÖ mensupları ile irtibatlı olarak kamuoyu oluşturmak amacıyla habercilik dışında yayınlar yaptığı vurgulanmıştı. Altan'ın Genel Yayın Yönetmeni olarak çıkan haberlerden sorumlu olduğu ifade edilen kararda, "Yapılan yayıncılık tarafsız ve objektif haber verme anlayışının dışında icra edildiğinden suçun niteliği gereği zaman aşımı sürelerinin uygulanamayacağı açıktır" denilmişti.
FETÖ'YE HİZMET
Kararda, Taraf gazetesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarsızlaştırılması yönünde çok sayıda gazete manşetlerine yer verildiği belirtilerek, "Özellikle dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanması sürecinde yapmış olduğu yayınlar nedeniyle hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Genelkurmay Başkanı hakkında kamuoyu oluşturulduğu değerlendirildiğinde, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda yayın yapan gazete ve genel yayın yönetmeni şüphelinin FETÖ'nün gayesinde hizmet ettiği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.
BALIKESİR'DE YAKALANMIŞTI Fetullahçı örgütün önemli isimlerinden olan Zaman gazetesi eski imtiyaz sahibi Alaaddin Kaya, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de yakalanmıştı. Kaya'nın Edremit'te yeğeninin arkadaşına ait bir villada aylarca saklandığı anlaşılmıştı. Kaya'nın yakalandığında yanında 45 bin dolar para olduğu ve cep telefonu kullanmadığı, tablet üzerinden haberleştiği tespit edilmişti. Kaya, FETÖ hakkında açılan "çatı dava"da sanık olarak yargılanıyor.
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LOZAN BİTTİ.(YENİ TÜRKİYE) YENİ OSMANLI:SURİYE-IRAK VE YUNANİSTAN BİZİM.DOĞAL OLARAK ENERJİ KAYNAKLARI DA BİZİM.
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