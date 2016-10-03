Abant çıkarması

Bolu'nun doğa harikalarından Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Facebook üzerinde bir araya gelen yaklaşık bin 500 genç çadır kurarak kamp yaptı. Çevre il ve ilçelerden gelenler göletrafındaki piknik alanlarındamangallarını yaktı. Facebookgrubu olan 'İnterrail Türkiye'üzerinden bir araya gelen gençlerde hafta sonunda Abant'takamp yaptı. Türkiye'nin dörtyanından gelen gençler, gölkıyısındaki piknik alanındaçadır kurdu. 300'ün üzerinde çadırın kurulduğu alanda gençler müzikler eşliğinde eğlenip kaynaştı. Ancak grupta yer alan gençlerden bazılarının piknik ateşi yakması çevrede tepkiye neden oldu. Ateş yakılmasına grup arasındaki çevreci gençler de tepki gösterdi.
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