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Abant çıkarması

Sosyal medyada sözleşen bin 500 genç kamp yaptı...

Abant çıkarması
Bolu'nun doğa harikalarından , hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Facebook üzerinde bir araya gelen yaklaşık bin 500 genç çadır kurarak kamp yaptı. Çevre il ve ilçelerden gelenler göl etrafındaki piknik alanlarında mangallarını yaktı. Facebook grubu olan 'İnterrail Türkiye' üzerinden bir araya gelen gençler de hafta sonunda Abant'ta kamp yaptı. Türkiye'nin dört yanından gelen gençler, göl kıyısındaki piknik alanında çadır kurdu. 300'ün üzerinde çadırın kurulduğu alanda gençler müzikler eşliğinde eğlenip kaynaştı. Ancak grupta yer alan gençlerden bazılarının piknik ateşi yakması çevrede tepkiye neden oldu. Ateş yakılmasına grup arasındaki çevreci gençler de tepki gösterdi.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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