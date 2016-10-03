27 ilde dev FETÖ operasyonu

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Sakarya merkezli 27 ilde operasyon başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 115 kişi hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haklarında soruşturma yapılan 148 kişiden, 115'i hakkında gözaltı kararı alındığı, operasyonların sürdüğü öğrenildi.
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