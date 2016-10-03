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27 ilde dev operasyonu

'ye yönelik merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

27 ilde dev FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Sakarya merkezli 27 ilde operasyon başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 115 kişi hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında soruşturma yapılan 148 kişiden, 115'i hakkında gözaltı kararı alındığı, operasyonların sürdüğü öğrenildi.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 11:13
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