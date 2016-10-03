2200 yıllık kira sözleşmesi

İzmir'in Seferihisar İlçesi'ndeki Teos antik kentinde sürdürülen çalışmalarda 2200 yıllık Anadolu'nun en kapsamlı kira sözleşmesi bulundu. Kazı ekibinde yer alan Prof. Dr. Mustafa Adak yazıtla alakalı şu önemli bilgileri verdi: "İçeriği epeyce zengin bir metin. 1.5 metre yüksekliğinde mermere yazılmış. Anlaşma 58 satırdan oluşuyor. Yazıtta arazi önceden kime aitti? İçinde neler var? Hepsi anlatılmış."