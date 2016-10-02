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Zirve’de atış talimi

Gaziantep Üniversitesi’ne bağlanan ’cü ’nin rektörlük binasında atış poligonu bulundu. Radyo stüdyolarının içinden ulaşılan gizli bölümde çok sayıda saçma ve örgüt dokümanı da ortaya çıktı

Zirve’de atış talimi
FETÖ kanlı yüzünü 15 Temmuz'da gösterdi. Halkın iradesi darbe girişimine karşı durunca Pensilvanyalı sahtekarın tüm inlerine girildi. Bunlardan biri de Gaziantep Üniversitesi bağlanan ve adı 15 Temmuz Kampüsü olarak değiştirilen Zirve Üniversitesi oldu. Örgüte hizmet veren üniversiteye bağlı bir yurtta, gizli bölümler ve toplantı odaları ortaya çıkarken esas şok üniversitenin rektörlük binasında yaşandı. Üniversitenin rektörlük binasının altında radyo stüdyolarından girilen gizli bir atış poligonu bulundu.



ÖĞRENCİLER KULLANMIYORDU
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "'ni devraldıktan sonra eşyaları getirip yerleştirirken 'Binaları nasıl kullanabiliriz?' diye araştırmalar yaptık. Bu sırada atış poligonu odasıyla karşılaştık. Açıkçası bu poligonun ne amaçla yapıldığını biz de bilmiyoruz. Öğrencilerin kullandığı öğrenci merkezi var, bu poligon o merkezin altında olsa öğrenciler için bir hobi olsun, bir sosyal aktivite olsun diyebiliriz. Fakat rektörlük binasının altında... Burası öğrencilerin oralara giremeyeceği yer ve özel olarak ses izole edilmiş kapalı bir alanda olması insanı düşündürüyor. Bu alan öğrencilere yönelik ise neden rektörlük binasında yer alıyor. Bir taraftan yurttaki farklı bölmeler, kozmik odalar... Bunlar bir kampüste olmaması gereken şeyler. Suç duyurusunda bulunduk ve emniyet birimlerimiz gelip gerekli işlemleri yaptılar" dedi. Poligonun içinde atış yapılmış ve kullanıma hazır çok sayıda hedef kağıtları ve saçma bulundu. Ayrıca, aralarında yasaklı olanların da bulunduğu çok sayıda siyasi, dini ve stratejik düşünce içerikli doküman da poligon içinde dikkat çekti.





Poligonda 'cü hainlere ait çok sayıda kitap, doküman ve atış talimi için kullanılan bolca saçma bulundu.

Tahir Aşkın KISACIK
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