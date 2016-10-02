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Zehirli poşet!

Sürekli altına kaçıran zehir taciri, belden aşağısına bağladığı poşetle hakim karşısına çıktı

Zehirli poşet!
Konya'da geçen salı emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda madde ticareti yaptıkları iddiası ile 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer 5'i ise adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 41 yaşındaki Abdullah Ö.'nün, sürekli altına tuvaletini yaptığı gerekçesiyle pantolonun üzerinden belden aşağısına bağladığı poşetle gelmesi dikkat çekti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Abdullah Ö.'nün de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
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