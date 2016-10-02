Zehirli poşet!

Konya'da geçen salı emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiası ile 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer 5'i ise adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 41 yaşındakiAbdullah Ö.'nün, sürekli altına tuvaletiniyaptığı gerekçesiyle pantolonunüzerinden belden aşağısına bağladığıpoşetle gelmesi dikkat çekti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Abdullah Ö.'nün de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
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