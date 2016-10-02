  1. Anne acısına yüreği dayanmadı
  2. İkisine 140 lira ödedi!

Yükü ağır

Yükü ağır
Ordu Fatsa'da Hatice ve Dursun Ali Tokbaş çiftinin oğlu Alihan (13), aşırı kilosundan dolayı ancak destek alarak yürüyebiliyor. Zihinsel engeli olan geçirdiği havale sonucu epilepsi hastalığına da yakalanan 122 kiloluk Alihan'ın ailesi komşuların şikayeti üzerine ev ev geziyor. Anne Hatice Tokbaş, "Artık rahat bir nefes almak istiyoruz. Çocuğumu çok horladılar. Mahalleli bizi kabul etmiyor" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar