Ordu Fatsa'da Hatice ve Dursun Ali Tokbaş çiftinin oğlu Alihan (13), aşırı kilosundan dolayı ancak destek alarak yürüyebiliyor. Zihinsel engeli olan geçirdiği havale sonucu epilepsi hastalığına da yakalanan 122 kiloluk Alihan'ın ailesi komşuların şikayeti üzerine ev ev geziyor. Anne Hatice Tokbaş, "Artık rahat bir nefes almak istiyoruz. Çocuğumu çok horladılar. Mahalleli bizi kabul etmiyor" dedi.