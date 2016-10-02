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Yerli füze savunma sistemi geliyor

Milli Savunma Bakanı , füzeleri havada yakalayıp yok edecek yerli ve milli bir savunma sisteminde sona gelindiğini duyurdu.

Yerli füze savunma sistemi geliyor
Milli Savunma Bakanı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fikri Işık, füzeleri havada yakalayıp yok edecek yerli ve milli bir savunma sisteminde sona gelindiğini duyurdu.

CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulunan Işık şunları söyledi:

Katyuşa füzelerini etkisiz hale getirecek bir çalışmayı yaklaşık 1,5 yıldır yapıyorduk. Orada özellikle laboratuvar ortamında başarıyı sağladık. Şimdi saha testlerine başladık.

Farklı bir teknoloji. Şu anda detaylarına girmek istemiyorum. Katyuşa füzelerinin havada yakalayıp imha ediyor.

Demir kubbe gibi çok sayıda şeyi çalışıyoruz.

Bunlar duyarsız mühimmat. Çok eski teknoloji. Bazen eski teknoloji ile mücadele etmek yeni teknoloji ile mücadele etmekten daha zor oluyor.
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  • 02 Ekim 2016, Pazar 12:11
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