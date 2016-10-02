Yaşasın parmak bebek

Hayat mucizelerle dolu. Bu mucizelerin en güzel örneklerinden biri Umut bebek... Zonguldak'ta 6 aylık iken 700 gram olarak dünyaya gelen Umut bebek, kalbinde delik tespit edilmesi nedeniyle sevk edildiği Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayata tutundu. 8 Haziran'da dünyaya gözlerini açan bebek, 612 gram ağırlığındayken 1 kez kalbinden 3 kez de gözünden ameliyat oldu. Doktorların 'yaşamaz' dediği Umut bebek 4 ay sonunda 2 kilo 600 gram ağırlığa ulaştı, evine kavuştu. Site Mahallesi Buldanlı Sokak sakinleri Umut ile Serap-Yusuf Ziya Uzun çiftini kapıda konfetilerle karşıladı.