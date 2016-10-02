Üsküdar'ın Burhaniye Mahallesi Dördüncü Murat Sokak'ta bir ihbar üzerine polis ekiplerince arama yapıldı. İş makinesi yardımıyla yapılan aramada, toprağa gömülü yaklaşık 250 tabanca çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede tabancaların kuru sıkı olduğu belirlendi.
İŞ MAKİNELERİYLE GÖMÜLDÜ İDDİASI
Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, silahların 2009 yılında gömülme anına tanıklık yapan bazı şahitlere ulaştı. Şahitler, silahların büyük iş makineleriyle önce çiğnenerek ezildiğini daha sonra kepçe ile açılan çukura gömüldüklerini söyledi.
ADLİ EMANET SİLAHLARI MI?
İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemelerde silahların gerçekten de görgü tanıklarının söylediği gibi, kırık ve ezik olduğu belirlendi. Habertürk'ün haberine göre polis, ele geçirilen 250 kuru sıkı tabancanın adli emanetten alınarak imha amaçlı olarak buraya gömülmüş olma ihtimalini değerlendirmeye aldı.
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