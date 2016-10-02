Umut Yağmuru

İzmir'de oturan YağmurFiliz (23), 12yaşından bu yanageçirdiği trafik kazasısonucu felç kalanannesi EmineBaysal'a bakıyor.11 yıl önce adetaanneliği devralangenç kız, gelecekleilgili hayalinin kalmadığınısöylüyor."Anneme bakmakzorundayım" diyen Yağmur,şöyle devam ediyor:"Zorunlu olduğumzamanlarda annemidedeme bırakıp dışarıçıkıyorum. Açık öğretimdeneğitimime tekrarbaşladım. Tekisteğim annemin ayağakalkması. Bunun içinde yardım istiyorum."Kızına annelik yapamadığıiçin çok üzgün olduğunusöyleyen Emine Baysalda, "Kızımın saçlarınıtaramak istiyordum.Ama o benim saçlarımıtarar oldu. Her şeyimlekızım ilgileniyor. Yurtdışında yapılacak olankök hücre nakliylesağlığıma kavuşmak istiyorum"diyor.
MAAŞLARI KESİLDİ
Acı dolu hayat mücadeleleri süren anne-kıza bir darbe de SGK'dan geldi. Çamdibi semtindeki evlerinden Koyundere'ye taşınan ailenin, adres değişikliğinibildirmeyinceevde bakım parası ile 3ayda bir alınan özürlümaaşı kesildi. Yardımlarla geçindiklerini anlatan Yağmur Filiz, yetkililerden maaşlarının en kısa zamanda bağlanmasını istedi.
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