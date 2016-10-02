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Umut Yağmuru

12 yaşından beri felçli annesine bakan Yağmur, tüm hayallerinden vazgeçti Umudunu annesinin ayağa kalkmasına, kesilen maaşın verilmesine bağladı

Umut Yağmuru
İzmir'de oturan Yağmur Filiz (23), 12 yaşından bu yana geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalan annesi Emine Baysal'a bakıyor. 11 yıl önce adeta anneliği devralan genç kız, gelecekle ilgili hayalinin kalmadığını söylüyor. "Anneme bakmak zorundayım" diyen Yağmur, şöyle devam ediyor: "Zorunlu olduğum zamanlarda annemi dedeme bırakıp dışarı çıkıyorum. Açık öğretimden eğitimime tekrar başladım. Tek isteğim annemin ayağa kalkması. Bunun için de yardım istiyorum." Kızına annelik yapamadığı için çok üzgün olduğunu söyleyen Emine Baysal da, "Kızımın saçlarını taramak istiyordum. Ama o benim saçlarımı tarar oldu. Her şeyimle kızım ilgileniyor. Yurt dışında yapılacak olan kök hücre nakliyle sağlığıma kavuşmak istiyorum" diyor.

MAAŞLARI KESİLDİ
Acı dolu hayat mücadeleleri süren anne-kıza bir darbe de SGK'dan geldi. Çamdibi semtindeki evlerinden Koyundere'ye taşınan ailenin, adres değişikliğini bildirmeyince evde bakım parası ile 3 ayda bir alınan özürlü maaşı kesildi. Yardımlarla geçindiklerini anlatan Yağmur Filiz, yetkililerden maaşlarının en kısa zamanda bağlanmasını istedi.
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