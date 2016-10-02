Trafik canavarı babasının oğlu!

Türkiye, trafik canavarları konusunda zirvede. Bunlara son örnek Bursa'da yaşandı. 10 yaşındaki bir çocuğun spor araba kullanırken babası tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada trend topic oldu. ÖzlüceMahallesi'nde çekildiği tahmin eden ilk görüntülerde, 10 yaşlarındaki bir çocuğun son model spor otomobilin direksiyonunda akıl almaz hareketler yaptığı ortaya çıktı. Tepkiler üzerine, küçük çocuğun babasıoğlunun görüntülerini kaldırmak zorundakaldı. Bazı yorumlarda, çocuğun babasının daha önce birçok kazaya karıştığı ifade edildi. Yetkililerin, çocuğun babasını bulmak için çalışmalarını hızlandırdığı mobese kameralarının incelediği açıklandı.
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