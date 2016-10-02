Simit dağıttı

Başbakan Binali Yıldırım,dün sabah saatlerinde SeyranbağlarıHuzurevi Yaşlı Bakım veRehabilitasyon Merkezi'niziyaret etti. Yıldırım, huzurevinegelişinde 78 yaşındaki GüngörBaşyiğit isimli vatandaş tarafındançiçeklerle karşılandı. Yaşlılarlakahvaltı yapan ve bir saattenfazla huzurevinde kalan Yıldırım,huzurevi sakinlerine de kısabir konuşma yaptı. Yaşlılar dakendilerini ziyaret eden BaşbakanYıldırım'a dualar etti. Yıldırımkahvaltı sonrasında, kendisini kapıdakarşılayan Güngör Başyiğit'in davetinikırmayarak, onun odasını da ziyaretetti. Huzurevi ziyareti sonrasındamahalle sakinleriyle de tokalaşanYıldırım, bazı vatandaşlarla fotoğrafçektirdi. Öğrencilere derslerindebaşarılar dileyen Yıldırım'dan,bazı mahalle sakinleri deçocukları için iş istedi. Mahalledeev ziyareti gerçekleştiren ve ardındanda aynı sokaktaki taksi durağına girenYıldırım, taksi durağının yanındagördüğü simitçiden de simit aldı.Tüm simitleri alarak gazetecilere vesokaktaki vatandaşlara ikram edenYıldırım, simitçiye de 100 lira verdi.Yıldırım daha sonra yine başka bir evedaha ziyaret gerçekleştirdi.
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