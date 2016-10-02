Simit dağıttı

Başbakan Binali Yıldırım, dün sabah saatlerinde Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Yıldırım, huzurevine gelişinde 78 yaşındaki Güngör Başyiğit isimli vatandaş tarafından çiçeklerle karşılandı. Yaşlılarla kahvaltı yapan ve bir saatten fazla huzurevinde kalan Yıldırım, huzurevi sakinlerine de kısa bir konuşma yaptı. Yaşlılar da kendilerini ziyaret eden Başbakan Yıldırım'a dualar etti. Yıldırım kahvaltı sonrasında, kendisini kapıda karşılayan Güngör Başyiğit'in davetini kırmayarak, onun odasını da ziyaret etti. Huzurevi ziyareti sonrasında mahalle sakinleriyle de tokalaşan Yıldırım, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Yıldırım'dan, bazı mahalle sakinleri de çocukları için iş istedi. Mahallede ev ziyareti gerçekleştiren ve ardından da aynı sokaktaki taksi durağına giren Yıldırım, taksi durağının yanında gördüğü simitçiden de simit aldı. Tüm simitleri alarak gazetecilere ve sokaktaki vatandaşlara ikram eden Yıldırım, simitçiye de 100 lira verdi. Yıldırım daha sonra yine başka bir eve daha ziyaret gerçekleştirdi.