Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan geçici köy korucusu Refik Kamel, şehit düştü.

Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesi Akmeşe köyü kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan Kamel, kaldırıldığı Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit köy korucusunun cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Pervari ilçesi Palamutlu köyünde defnedilecek.

Siirt 3. Komando Tugay ve İl Jandarma komutanlıkları unsurlarınca 19-22 Eylül'de Eruh ilçesi Akmeşe köyü kırsalında düzenlenen "Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Yıldırım-01" operasyonu süresince, 13 farklı noktada sıcak temas yaşanmıştı. Çıkan çatışmada 2 geçici köy korucusu şehit olmuş, aralarında Refik Kamel'in de bulunduğu 3 geçici köy korucusu da yaralanmıştı.