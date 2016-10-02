Roket imha edilirken patlama: 1 şehit

Suriye'nin terör örgütü DAEŞ kontrolündeki bölgeden bugün öğleden sonra ateşlenen roketin düştüğü Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki parçaları imha etmek üzere olay yerine gelen bomba imha uzmanları güvenlik önlemi aldı.

1 POLİS ŞEHİT, 2 ASKER YARALI

Ekiplerin kontrollü imha işlemi sırasında patlama meydana geldi. Olayda 1 bomba imha uzmanı polis ile 2 asker yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarlaKilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan polis memuru yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı askerlerin acil serviste tedavileri sürerken, Kilis Valisi İsmail Çataklı ve İl Emniyet Müdürü Candemir Özdemir de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.