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Paris hastası!

Akıl hastası Ogün Doğruyol, ağabeyini Paris Hilton’la gördüğünü sanarak bıçakladı. Tutuklanan genç adamın annesi “Oğlum tehlikeli bir hasta. Cezaevinden çıkarılıp kliniğe yatırılmasını istiyorum. O kadına aşık” dedi

Paris hastası!
İzmir'de yaşayan dört çocuk sahibi 56 yaşındaki Emine Utlu, ağabeyini bıçaklayan ve birçok suça karışan yüzde 80 oranında kronik psikoz hastası 34 yaşındaki oğlu Ogün Doğruyol'un cezaevinden çıkarılmasını istedi. Gözü yaşlı kadın oğlunun ceza ehliyetinin olmadığını dile getirdi. Rahatsızlığı nedeniyle oğlunun sürekli suç işlediğini belirten Utlu, "Daha önce her suç işlediğinde Manisa'ya, Bakırköy'e yatırılıyordu. Paris Hilton'a aşık. Abisine 'seni Paris Hilton'la gördüm' deyip yedi yerinden bıçakladı. Oğlum ölümden döndü. Ceza ehliyeti olmadığı için Manisa'ya yatırıldı. Orada 1,5 yıl tedavi gördü. Çıktıktan sonra 6-7 kez tekrar suç işledi, yine tedavi görmeye gitti. Şu anda 11 aydır hırsızlıktan cezaevinde. Oğlum tehlikeli bir hasta. Cezaevinde olmaması gerekiyor. Oğlumun cezaevinden çıkarılıp kliniğe yatırılmasını istiyorum" diye konuştu. Anne, sözlerine şöyle devam etti. "Boynundan bacaklarına kadar her tarafı kesiktir. Yüzde 80 raporu var. Raporunda 'tedavi ile düzelmeyen tip' yazıyor. Yeri cezaevi değil, hastane. Cezaevinde çocukla görüşemiyorum. Koğuşu sürekli değişiyor. Hiçbir mahkum onu istemiyor. İstememekte de haklılar. Herkesi rahatsız ediyormuş, ağlıyormuş, yerlere tükürüyormuş. Orada ya ölecek, ya birini öldürecek."
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