OYAK darbesi

Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK), 15 Temmuz darbe girişimine katılan cuntacılara ikramiye dağıtmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Buna göre ihanetin önemli isimlerinden tutuklu orgeneraller Akın Öztürk ile Adem Huduti, başvuru yapmaları halinde yaklaşık 900'er bin lira paranın sahibi olacak. Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in yakınları ise sadece 90 bin lira alacak. Bu duruma tepki gösteren şehit yakınlarının ise devlete milyarlarca liralık zarar veren hainlerin OYAK'tanalacakları paralara'darbe tazminatı'olarak el konulmasını istediği belirtildi.
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