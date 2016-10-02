O atama yapıldı

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, Ankara Milletvekili Fatih Şahin atandı. AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, dün Mehmet Müezzinoğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilmesinin ardından partide boşalan, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Şahin'in atandığını deklare etti.