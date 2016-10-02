  1. Akbile muhtaç
  2. Bir kedi gördüm sanki

Ninja Celaleddin

Ninja Celaleddin
İstanbul'da yaşayan 'Ninja dayı' lakaplı 66 yaşındaki Celaleddin Müezzinoğlu, her gün evde, sokakta ve parklardaki aletlerle spor yapıyor. Spor aleti olarak bazen balkon demirlerini, gardırobunu hatta ağaçları bile kullanan Müezzinoğlu, kimseyi yaşına inandıramıyor. Spora olan tutkusuyla da hem gençleri hem de yaşıtlarını kendisine hayran bırakıyor. Gençlere iyi örnek olduğunu söyleyen , "Beni görenler 'Sen 100 yaşına kadar yaşarsın' diyor. Hareketlere bakarak 'Sen bu yaşta olamazsın. Senin içinde başka biri var' diyorlar. Ben de bunlara gülüyorum geçiyorum, ne diyeyim. Adımı soruyorlar, yaşımı soruyorlar. Enerjim çok yüksek yerimde duramıyorum" diye konuştu.
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