Ninja Celaleddin

İstanbul'dayaşayan 'Ninjadayı' lakaplı 66 yaşındakiCelaleddin Müezzinoğlu,her gün evde,sokakta ve parklardaki aletlerlespor yapıyor. Spor aleti olarak bazenbalkon demirlerini, gardırobunu hattaağaçları bile kullanan Müezzinoğlu, kimseyiyaşına inandıramıyor. Spora olan tutkusuylada hem gençleri hem de yaşıtlarını kendisinehayran bırakıyor. Gençlere iyi örnek olduğunusöyleyen Celaleddin Müezzinoğlu, "Beni görenler'Sen 100 yaşına kadar yaşarsın' diyor. Hareketlerebakarak 'Sen bu yaşta olamazsın.Senin içinde başka biri var' diyorlar. Ben debunlara gülüyorum geçiyorum, ne diyeyim. Adımısoruyorlar, yaşımı soruyorlar. Enerjim çok yüksekyerimde duramıyorum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.