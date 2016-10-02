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Mehmetçik baş üstünde

Mehmetçik baş üstünde
FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin ardından yayınlanan OHAL kararnameleri ile askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nin ismi Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirildi. Bakanlığa devredilen hastane, sivil vatandaşlara da hizmet vermeye başladı. Ancak askerlerin mağdur olmaması adına erlerin de tedavi ve muayenelerinin devam edebilmesi için hastane bünyesinde Mehmetçik Polikliniği açıldı. Daha önce 'Er polikliniği' olarak geçen ve eksi 2. katta hizmet veren bölüm hastanenin üst katlarına taşındı. Bakanlığa devredilmesiyle tamamen yenilenen bölümde askerlere gün boyu hizmet verileceği ve poliklinikte erlere yiyecek ve içecek de ikram edileceği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş, "Erlerimiz daha ziyade çok iyi olmayan mekanlarda tedavi edildiklerini gördük. Poliklinikleri daha da iyileştirmek için bir takım çalışmalara gittik. Şimdi daha iyi şekilde er, erbaş, muvazzaf asker, şehit yakınları, gazilerin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz" dedi.
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