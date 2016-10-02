Mehmetçik baş üstünde

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin ardından yayınlanan OHAL kararnameleri ile askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na devredildi. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nin ismi Haydarpaşa SultanAbdülhamid Eğitim ve AraştırmaHastanesi olarak değiştirildi. Bakanlığa devredilen hastane, sivil vatandaşlara da hizmet vermeye başladı. Ancak askerlerin mağdur olmaması adına erlerin de tedavi ve muayenelerinin devam edebilmesi için hastane bünyesinde Mehmetçik Polikliniği açıldı. Daha önce 'Er polikliniği' olarak geçen ve eksi 2.katta hizmet veren bölüm hastanenin üst katlarına taşındı. Bakanlığa devredilmesiyle tamamen yenilenen bölümde askerlere gün boyu hizmetverileceği ve poliklinikte erlereyiyecek ve içecek de ikram edileceği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş, "Erlerimiz daha ziyade çok iyi olmayan mekanlarda tedavi edildiklerini gördük. Poliklinikleri daha da iyileştirmek için bir takım çalışmalara gittik. Şimdi daha iyi şekilde er, erbaş, muvazzaf asker, şehit yakınları, gazilerin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz" dedi.
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