Mahkemenin FETÖ iddianamesini iade kararı tepki çekti

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öne sürülen şüpheli Naim Kelce hakkında hazırlanan iddianameyi Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

Mahkemenin 20 Eylül 2016 tarihli, oy birliğiyle aldığı kararda, iddianamede "örgütün kurucuları, amacı, stratejisi ve eylemlerinin neler olduğuna dair bir bilgi bulunmaması" gerekçe gösterildi.

Örgütün, Türkiye'de ve ülke dışında Türk vatandaşları ya da Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarına karşı gerçekleştirdiği eylem ve faaliyetlerinin bulunup bulunmadığı, varsa bu eylem ve faaliyetlerin nelerden ibaret olduğunu soran mahkeme, iade kararını, örgütün kuruluş amacı hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararı olup olmadığı hususlarının ayrıntılı bir şekilde araştırılarak, gerektiğinde İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlardan belge ve dökümanların temin edilmemesine dayandırdı.

BY LOCK İÇERİĞİ TESPİT EDİLMEMİŞ

İddianameye göre, şüphelinin ByLock kaydının bulunduğunu vurgulayan mahkeme heyeti, ancak ByLock programı ile ilgili araştırma yapılmaması, şüphelinin bu programı hangi tarihte kullanmaya başladığı, kimlerle ne şekilde görüştüğü ve görüşme içeriklerinin tespit edilmemesini de iade gerekçesi saydı.

"SON DERECE CİDDİYETSİZ"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer, mahkemenin kararını AA muhabirine değerlendirerek, Türkiye'deki bir mahkemenin, terör örgütü soruşturma veya kovuşturmasında, örgütün amacı ya da kuruluşu hakkında BM Güvenlik Konseyi Kararını istemesinin son derece ciddiyetsiz bir tutum olduğunu söyledi.

Sözüer, "Güvenlik Konseyi, Irak, Suriye ve Gazze'de insanlık suçlarına karşı uluslararası hukuka ilişkin hiçbir önlem alamayacak bir konumda. Belli ülkelerin vetoları nedeniyle alması gereken kararları dahi alamıyor. BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'deki bir soruşturma organı değildir. Türkiye'deki bir mahkemenin, bir terör örgütü soruşturma veya kovuşturmasında, örgütün amacı ya da kuruluşu hakkında BM Güvenlik Konseyi Kararını istemesi son derece ciddiyetsiz bir tutumdur." dedi.

"GÜNAYDIN DERLER..."

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Şen, karara ilişkin değerlendirmede bulunmak için öncelikle savcının hazırladığı iddianameye bakmak gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak örgütün kuruluşu, kurucuları, amacı, stratejisi vesaire Türkiye'de bunlar geride kaldı. Bir kişiyi terör örgütü PKK üyesi olmakla suçluyorsunuz. Oturup örgütün tarihçesini, amacını mı yazarsınız? Bu da onun gibi. Bunu iddianamede uzun uzun yazmaya gerek yok. Zaten çatı iddianame de değil. Ayrıca bu örgütün varlığı 15 Temmuz'da ortaya çıkmış değil, öncesinde var. Bu örgütün varlığı, işleyişi, amacı açık kaynaklara yansımış. Örneğin Necip Hablemitoğlu'nun kitaplarında var. Bu örgüt var mı yok mu artık bunu mu tartışacağız. Bu geçmiş mesele. Evet üzerine suç atılı kişinin örgütle ilişkisi ortaya konulmalı, ama bu örgütün varlığı, kurucusu falan...'Günaydın' derler adama."

"ÜLKE DIŞINA TAŞIMA GAYRETİ VAR"

Hukukçular Derneği Başkanı Mehmet Sarı da darbecilerle mücadelenin sulandırılmasına yönelik çabalar bulunduğunu, mahkemenin bu kararının da bunu destekler nitelikte olduğunu ifade etti.

Mahkemenin, örgütün kuruluşu ve amacı hakkında BM Güvenlik Konseyi kararını sormasına tepki gösteren Sarı, Türk yargısının terör tanımı için uluslararası bir desteğe, bir kurumun değerlendirmesine ihtiyacı bulunmadığını vurguladı.