Kurtulmuş: O kanı bozuklar

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kocatepe Camii'nde düzenlenen programa katıldı. Kurtulmuş, "Sela seslerinden rahatsızlık duyan o sütü bozuklar, kanı bozuklar, o hainler, bu coğrafyanın tarih boyunca görmediği en büyük ihaneti ortaya koyan ihanet şebekesi mensupları, 60 müezzin ve imam arkadaşımızı sela okuyor diye darp ettiler ve gazi ettiler" dedi.