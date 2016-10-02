Kurtulmuş: O kanı bozuklar

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuşve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.Mehmet Görmez, Camiler ve Din GörevlileriHaftası nedeniyle Kocatepe Camii'ndedüzenlenen programa katıldı. Kurtulmuş,"Sela seslerinden rahatsızlık duyan osütü bozuklar, kanı bozuklar, o hainler,bu coğrafyanın tarih boyunca görmediğien büyük ihaneti ortaya koyanihanet şebekesi mensupları, 60 müezzinve imam arkadaşımızı sela okuyordiye darp ettiler ve gazi ettiler" dedi.
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