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Kirli plan ortaya çıktı

Kirli plan ortaya çıktı
PKK, yine kirli hesapları gerçekleştirmek için harekete geçti. Kahramanmaraş'ta Alevi-Sunni çatışması çıkarma peşine düştü. Örgütün sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan bölgede AFAD tarafından Suriyeliler için kurulacak olan kampı gözüne kestirdi. Teröristlerine kendilerini alevi olarak tanıtmasını isteyen Kalkan'ın bölge halkına kampın Alevileri yok etmek amaçlı kurulduğunu inandırmak istediği öğrenildi.
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