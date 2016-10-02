Kapıya dayandık!

Türk F-16 ve obüslerinin desteğiyle ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, dün 4 köyü daha DAEŞ’ten temizledi. 925 kilometrekarelik alan ÖSO’nun kontrolüne geçti. Böylece Arapça ‘kapı’ anlamına gelen El-Bab’ın önü tamamen açıldı...
Türkiye, güvenlik güçlerini ve halkını hedef alan DAEŞ'e haddini bildirdi. 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile ÖSO'ya destek verildi. Böylelikle 2 yıldır terör örgütü DAEŞ'in işgali altındaki Cerablus özgürlüğüne kavuştu. Kentin sokaklarında silah sesleri yerine yeniden çocuk kahkahaları yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle ilerleyen ÖSO, Cerablus'tan sonra güneyde bulunan Çobanbey'i de teröristlerden temizledi. Ardında güneye yöneldi. ÖSO'nun kararlı ilerleyişi dün de devam etti. Uvayşiyah,Cubban, Tall Atiyah ve Tall Aşahköyleri yoğun çatışmalar sonucuDAEŞ'ten alındı. 325 kilometrekarelik alan ÖSO ve TSK'nın kontrolüne geçti. Böylelikle DAEŞ'in Rakka'dan sonraikinci büyük kalesi sayılan El Bab'ınönünde ÖSO için neredeyse hiç engelkalmadı. Lojistik desteğin sağlanacağı geri cephesinin tamamen güvenli hale getirilmesinin, El Bab'a yapılacak operasyonu daha sonuç odaklı hale getireceği belirtildi.
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