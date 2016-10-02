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Kapıya dayandık!

Türk F-16 ve obüslerinin desteğiyle ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, dün 4 köyü daha ’ten temizledi. 925 kilometrekarelik alan ’nun kontrolüne geçti. Böylece Arapça ‘kapı’ anlamına gelen El-Bab’ın önü tamamen açıldı...

Kapıya dayandık!
Türkiye, güvenlik güçlerini ve halkını hedef alan 'e haddini bildirdi. 24 Ağustos'ta başlatılan ile 'ya destek verildi. Böylelikle 2 yıldır terör örgütü DAEŞ'in işgali altındaki özgürlüğüne kavuştu. Kentin sokaklarında silah sesleri yerine yeniden çocuk kahkahaları yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle ilerleyen ÖSO, Cerablus'tan sonra güneyde bulunan Çobanbey'i de teröristlerden temizledi. Ardında güneye yöneldi. ÖSO'nun kararlı ilerleyişi dün de devam etti. Uvayşiyah, Cubban, Tall Atiyah ve Tall Aşah köyleri yoğun çatışmalar sonucu DAEŞ'ten alındı. 325 kilometrekarelik alan ÖSO ve TSK'nın kontrolüne geçti. Böylelikle DAEŞ'in Rakka'dan sonra ikinci büyük kalesi sayılan El Bab'ın önünde ÖSO için neredeyse hiç engel kalmadı. Lojistik desteğin sağlanacağı geri cephesinin tamamen güvenli hale getirilmesinin, 'a yapılacak u daha sonuç odaklı hale getireceği belirtildi.


Ahmet TOPAL
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