Kaleciye sanal kumardan gözaltı

Türkiye 2. Lig takımı Bucaspor'dan 1. Lig'teki Elazığspor'a kiralanan file bekçisi Çağlar Şahin Akbaba (21), bordobeyazlı kafileyle dün oynanan Göztepe maçı için 3 gün önce İzmir'e gitti. Polisin kaldığı otelin kayıtlarını incelemesinde Akbaba'nın 'organize suç örgütü üyesi' olduğu iddiasıyla arandığını belirledi. Geç saatlerde otele gelen polis, kaleci Çağlar'ı kaldığı odada gözaltına aldı. Akbaba, İstanbul'a götürüldü. 2013'de U19 milli takımın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada forma giyen kalecinin 'sanal kumar' oynatılmasıyla ilgili 'handikap soruşturması' kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.