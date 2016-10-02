İyilik mimarı

İzmir'deki bir inşaat firmasında çalışan 25 yaşındaki Gülcan Demirpençe, yardıma muhtaç çocuklara el uzatmak için harekete geçti. Facebook hesabından 'El Ele Çocuk' grubunu kurdu. Yardım grubunun üye sayısını kısa sürede 5 bine çıkardı. Genç kadın çocuklariçin kitap topladı. 6 gönüllününyardımıyla da Balıkesir,Bergama, Diyarbakır, Urfa,Van ve Ağrı'nın Diyadinilçesi ile birlikte Tunceli'debulunan köy okullarınakütüphane açtı. Doğudaki illerden kütüphane kurulması için çok talep aldığını anlatan Demirpençe, "Öğretmenler ve eğitim gönüllüleri bana mail yoluyla ya da Facebook sayfamızdan mesaj atarak kütüphane ihtiyacını bildiriyor. Biz de bağışları o illere ulaştırıyoruz. Amacım Türkiye genelinde kütüphanesiz bir il bırakmamak" dedi. Babasını küçük yaşta kaybettiğini söyleyen Demirpençe, "Karşımdakinin mutluluğu beni mutlu ediyor. Karşılık beklemeden bunları yapıyorum. Destekler sayesinde daha fazla yardıma muhtaç çocuğa el uzatabiliriz" diye konuştu.
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