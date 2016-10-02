  1. Hayırlı evlatlar
  2. Kurtulmuş: O kanı bozuklar

İyilik mimarı

Mimar kendisini yardıma muhtaç çocuklara adadı. Facebook üzerinden kurduğu ‘’ grubuyla bağışlar toplayıp köy okullarına kütüphane açtı

İyilik mimarı
İzmir'deki bir inşaat firmasında çalışan 25 yaşındaki , yardıma muhtaç çocuklara el uzatmak için harekete geçti. Facebook hesabından '' grubunu kurdu. Yardım grubunun üye sayısını kısa sürede 5 bine çıkardı. Genç kadın çocuklar için kitap topladı. 6 gönüllünün yardımıyla da Balıkesir, Bergama, Diyarbakır, Urfa, Van ve Ağrı'nın Diyadin ilçesi ile birlikte Tunceli'de bulunan köy okullarına kütüphane açtı. Doğudaki illerden kütüphane kurulması için çok talep aldığını anlatan Demirpençe, "Öğretmenler ve eğitim gönüllüleri bana mail yoluyla ya da Facebook sayfamızdan mesaj atarak kütüphane ihtiyacını bildiriyor. Biz de bağışları o illere ulaştırıyoruz. Amacım Türkiye genelinde kütüphanesiz bir il bırakmamak" dedi. Babasını küçük yaşta kaybettiğini söyleyen Demirpençe, "Karşımdakinin mutluluğu beni mutlu ediyor. Karşılık beklemeden bunları yapıyorum. Destekler sayesinde daha fazla yardıma muhtaç çocuğa el uzatabiliriz" diye konuştu.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar