İnfaz çetesi imha edildi

Türkiye dört bir koldan hainlere karşı mücadele başlattı. Bu kapsamda güvenlik güçleri Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya göz açtırmadı. Terör örgütünün 5 kişilik intihar timini tespit eden istihbarat birimleri operasyon başlattı. Jandarma'nın özel operasyonu ile 5 kişili tim etkisiz hale getirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'inaile kabristanına yerleştirdikleribomba düzeneği ile Eker'e suikastplanlayan timin 8 farklı eylemi gerçekleştirdiği de belirlendi. Operasyonda ayrıca 160 çuval içinde 8 ton amonyum nitrat gübre, 5 adet bidona doldurulmuş 300 litre mazot, 3 kilo A4 patlayıcı, 1 el yapımı patlayıcı, 2 kalaşnikof, 1 M-16, 1 Kanas, 1 Roketatar, 1 Biksi, 1 telsiz, 4 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
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