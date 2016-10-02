  1. CIA Gülen’in hizmetini unutmaz
  2. Giresun’da terör avı

imha edildi

İnfaz çetesi imha edildi
Türkiye dört bir koldan hainlere karşı mücadele başlattı. Bu kapsamda güvenlik güçleri Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü 'ya göz açtırmadı. Terör örgütünün 5 kişilik intihar timini tespit eden istihbarat birimleri operasyon başlattı. Jandarma'nın özel operasyonu ile 5 kişili tim etkisiz hale getirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in aile kabristanına yerleştirdikleri bomba düzeneği ile Eker'e suikast planlayan timin 8 farklı eylemi gerçekleştirdiği de belirlendi. Operasyonda ayrıca 160 çuval içinde 8 ton amonyum nitrat gübre, 5 adet bidona doldurulmuş 300 litre mazot, 3 kilo A4 patlayıcı, 1 el yapımı patlayıcı, 2 kalaşnikof, 1 M-16, 1 Kanas, 1 Roketatar, 1 Biksi, 1 telsiz, 4 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Erkam ÇOBAN
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