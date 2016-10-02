İlginç ayrıntı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra çalışmaya devam eden ve 19 Ağustos'ta kapanan Meclis, 42 gün sonra yeniden açıldı. Yeni düzenin ilk porotokol kuralı Meclis açılışında uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'nda devredilmesi nedeniyle Jandarma Genel Komutanı Org. Yaşar Güler de ilk kez, kuvvet komutanlarının yanında değil, İçişleri Bakanlığı'nın bölümünde oturdu.



✔ YOĞUN KATILIM VARDI

TBMM, 26'ncı Dönem 2'nci yasama yılına başladı. Törenler, Meclis Kampüsü içinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. Törene Başbakan Binali Yıldırım, hükümet ve tüm partilerden temsilciler katıldı.



✔ CUMHURBAŞKANI MECLİS'TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı yerine polislerden oluşan Meclis Tören Mangası karşıladı



✔ ALKIŞLARLA AYAKTA KARŞILANDI

Genel Kurul'a gelişinde Erdoğan'ı, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin tamamı ayakta karşılarken, bazı CHP'liler ile HDP grubunun tamamının ayağa kalkmadığı görüldü.



✔ HDP EŞ BAŞKANLARI GELMEDİ

Genel Kurul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli yer alırken HDP eş bakanları açılışa gelmedi.



