İkisine 140 lira ödedi!

Çorumlu 31 yaşındaki Lütfü Turalı televizyon reklamında görerek sipariş verdiği telefonun kutusunu açtığında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Telefon yerine muz ve salatalık gönderilen Turalı 3 yıl önce de benzer bir olay yaşadığını belirterek "3 yıl önce120 TL ödedim, muz ve salatalık gönderdiler.Geçen hafta bir arkadaşımasipariş ettiği telefonun geldiğini görünceaynı hataya düştüm. Bu kez 140 liraya aynı meyveleri gönderdiler" diye konuştu.
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