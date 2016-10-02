  1. İlginç ayrıntı
  2. Can borcumuz var

Bence ikinci kalkışma olamaz!

Bence ikinci kalkışma olamaz!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral , TBMM'nin açılış resepsiyonunda, 'ikinci kalkışma' iddialarıyla ilgili sorulara cevap verdi. Org. Akar, "Bu tür duyumlar bitmez. Ciddiye alıyoruz. Ben şahsen ihtimal vermiyorum. Böyle bir potansiyel yok" dedi. Akar, 'Kürt aşiretler' iddiasıyla ilgili de "Bölge halkı ile ilişkilerimiz iyi. Bizim sıkıntımız Kürt vatandaşlarla değil, teröristlerle" ifadelerini kullandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yürütülen terörle mücadele operasyonları için de "Yaz kış, dağ kırsal fark etmez. Bizim için değişen bir şey yok..." diye konuştu.

ABD'YE RAKKA RESTİ
Akar, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından DEAŞ'a karşı yapılması planlanan Rakka operasyonu için de görüşlerini belirtti. "Operasyonda PYD/YPG ile işbirliği yapılırsa kesinlikle biz olmayacağız. Çünkü bu örgütler PKK orijinlidir" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar