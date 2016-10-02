Bence ikinci kalkışma olamaz!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM'nin açılış resepsiyonunda, 'ikinci kalkışma' iddialarıyla ilgili sorulara cevap verdi. Org. Akar,"Bu tür duyumlar bitmez. Ciddiye alıyoruz.Ben şahsen ihtimal vermiyorum.Böyle bir potansiyel yok" dedi.Akar, 'Kürt aşiretler' iddiasıyla ilgilide "Bölge halkı ile ilişkilerimiz iyi.Bizim sıkıntımız Kürt vatandaşlarladeğil, teröristlerle" ifadelerini kullandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yürütülen terörle mücadele operasyonları için de "Yaz kış, dağ kırsal fark etmez. Bizim için değişen bir şey yok..." diye konuştu.
ABD'YE RAKKA RESTİ
Akar, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından DEAŞ'a karşı yapılması planlanan Rakka operasyonu için de görüşlerini belirtti. "OperasyondaPYD/YPG ile işbirliği yapılırsakesinlikle biz olmayacağız. Çünkü buörgütler PKK orijinlidir" dedi.
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