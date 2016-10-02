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Hayırlı evlatlar

105 yaşındaki Rahime nine ile 110 yaşındaki Hüseyin dede çok şanslı! Hiç tanımadıkları Tatar ailesi 9 yıl önce onlara sahip çıktı ve hiç bırakmadı.

Hayırlı evlatlar
Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan Osman ve Pakize Tatar çifti 9 yıl önce kimsesiz kalan 105 yaşındaki Rahime ile 110 yaşındaki eşi Hüseyin Sayıner'e evlerinin kapılarını açtı. İkili, kendi ailelerinden ayırt etmediği çiftin bakımını üstlendi. Pakize Tatar, "Hiçbir akrabalığımız yok. 9 yıldır onlarla severek ilgileniyorum. Buraya gelin geldiğimde evi kurduğumuzda ikisini de yanıma aldım. Allah rızası için bakıyorum. Odalarını temizleyip, yataklarını, giysilerini yıkıyorum. Çocuklarım onları çok seviyor" dedi. 105 yaşındaki Rahime Sayıner ise "Onlar benim evladım oldu. Allah Pakize'den razı olsun, o olmazsa dışarıda kalırdık. Bizi evine aldı, bir oda hazırladı, bütün ihtiyaçlarımızla ilgileniyor. Bu devirde öz evlat bakmıyor" diyerek duygularını dile getirdi.
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