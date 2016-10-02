Hayırlı evlatlar

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan Osman ve PakizeTatar çifti 9 yıl önce kimsesizkalan 105 yaşındakiRahime ile 110 yaşındaki eşiHüseyin Sayıner'e evlerininkapılarını açtı. İkili, kendi ailelerinden ayırt etmediği yaşlı çiftin bakımını üstlendi. PakizeTatar, "Hiçbir akrabalığımızyok. 9 yıldır onlarla severekilgileniyorum. Buraya gelin geldiğimde evi kurduğumuzda ikisini de yanıma aldım. Allah rızası için bakıyorum. Odalarını temizleyip, yataklarını, giysilerini yıkıyorum. Çocuklarım onları çok seviyor" dedi. 105 yaşındaki Rahime Sayıner ise "Onlar benim evladım oldu. Allah Pakize'den razı olsun, o olmazsa dışarıda kalırdık. Bizi evine aldı, bir oda hazırladı, bütün ihtiyaçlarımızla ilgileniyor. Bu devirde öz evlat bakmıyor" diyerek duygularını dile getirdi.
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