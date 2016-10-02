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’den acı haber

Hakkari’den acı haber
Terör örgütü PKK yine kalleş yüzünü gösterdi. Hainler güvenlik güçlerimizi hedef seçti. Dün Çukurca'da bulunan askeri üs bölgesine teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Kalleş pusuda Piyade Er Gökhan Ayder (21) şehit düştü. 5 askerimiz ise yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Acı olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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