15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, Genelkurmay Başkanı Akar'ın başına silah dayayan yaver Levent Türkkan'ı, 2 yıl aynı ranzada kalan sınıf arkadaşı Gencay Çiftçi anlattı. Çiftçi, "FETÖ ordu içine 1980 darbesi öncesinde yerleşti. Altın nesil gelecek ülkedeki her sorunu çözecek deniyordu. 1984-1994 arasında orduya yerleştirilen o altın nesil, halkına kurşun sıktı" ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın başına silah dayayan hain yaver Levent Türkkan'ın sınıf arkadaşı Gencay Çiftçi, arkadaşı Türkkan'ı anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, askeri liseden atıldıktan sonra bilgisayar mühendisi olan Çiftçi, FETÖ'cülerin soruları ve yanıtları kendisine nasıl verdiğini anlattı. İşte Çiftçi'nin söyledikleri:

"SERDAR ABİ EVE ÇAĞIRDI"

1987'de Sarıyer'de ortaokuldayken Serdar ağabey diye bir FETÖ ağabeyi yanıma geldi. Bu şekilde Gülen evlerine gidip ders çalışmaya başladım. 2 yıl boyunca bu evlerde sınava hazırlandık. Ortaokul bittikten sonra onların yönlendirmesiyle askeri okul sınavlarına girdim. Sınavdan bir gün önce Serdar ağabey beni ve 2 arkadaşımı son bir kez konuları gözden geçirmek için eve çağırdı. Burada bir kitapçıktan test çözdük. Ertesi gün Kuleli'de sınava girdim.



Soru kitapçığını açınca şoke oldum. Bir önceki gün Serdar ağabeyin çözdürdüğü sorulardı. Işıklar Askeri Lisesi'ni kazandım. Burada en yakın arkadaşım, Genelkurmay Başkanı'nın başına silah dayayan yaver Levent Türkkan'dı. 2 yıl aynı ranzada yattık.





"ALTIN NESİL KENDİ HALKINA KURŞUN SIKTI"

Malatya'da halkın üzerine ateş açıp öldürülen darbeci Yarbay Ahmet Üçbudak sınıf arkadaşımızdı. Bizi öyle sıkı yetiştiriyorlardı ki ben onun FETÖ ile bağlantısını bilmiyordum, o da benim bağlantımı bilmiyordu. Sonraki yıl bunlardan ayrılmak isteyince üzerimdeki baskılar artmaya başladı. Derslerde notlarımı düşürmeye başladılar en sonunda da okulla olan ilişkimi kestiler. Dini kullanarak bizi istismar ettiler.



FETÖ ordu içine 1980 darbesi öncesinde yerleşti. Altın nesil gelecek ülkedeki her sorunu çözecek deniyordu. 1984-1994 arasında orduya yerleştirilen o altın nesil, halkına kurşun sıktı.