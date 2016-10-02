Gülen’i tekme tokat döven teğmen konuştu

Gülen, İzmir Kestanepazarı Camii'nde kendini Mesih ilan etti. Bunu öğrenen bir arkadaşım, Gülen'e yumruk atıp kaçtı. Ben de onu odaya kilitledim. Öğrencileri üzerime saldırdı. '



Askeri inzibat çağırmak istedim. Ama Gülen, "Polis çağır" dedi. O arada yine kargaşa oldu, bana saldırdılar. Karambolde Gülen'e 7-8 yumruk attım! Tekme-tokat dövdüm. '



Üzerindeki kıyafetler parçalandı. Afalladı! Ne yapacağını şaşırdı! Korkaktı! Ama o zamanlar bile askeri misafirleri oluyordu. Çok sayıda rütbeli kişi, sık sık ziyaretine geliyordu... '



Bu olaydan dolayı asla pişman değilim. 15 Temmuz gecesi bu millete, bu vatana yaşattıklarını gördükten sonra yine olsa, yine yaparım! Hatta daha fazlasını yaparım...

