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Gülen’i tekme tokat döven konuştu

Yıl 1967... Emekli Yarbay A.K., o zaman 27 yaşında üsdi! Kestanepazarı’nda bir adamın kendini Mesih ilan ettiğini öğrendi. Gitti. adlı bu imamı dövüp hastanelik etti. Ve o günleri, aHaber’deki Yaz-Boz’a anlatıp şok bilgiler verdi:

Gülen’i tekme tokat döven teğmen konuştu
Gülen, İzmir Kestanepazarı Camii'nde kendini Mesih ilan etti. Bunu öğrenen bir arkadaşım, Gülen'e yumruk atıp kaçtı. Ben de onu odaya kilitledim. Öğrencileri üzerime saldırdı. '

Askeri inzibat çağırmak istedim. Ama Gülen, "Polis çağır" dedi. O arada yine kargaşa oldu, bana saldırdılar. Karambolde Gülen'e 7-8 yumruk attım! Tekme-tokat dövdüm. '

Üzerindeki kıyafetler parçalandı. Afalladı! Ne yapacağını şaşırdı! Korkaktı! Ama o zamanlar bile askeri misafirleri oluyordu. Çok sayıda rütbeli kişi, sık sık ziyaretine geliyordu... '

Bu olaydan dolayı asla pişman değilim. 15 Temmuz gecesi bu millete, bu vatana yaşattıklarını gördükten sonra yine olsa, yine yaparım! Hatta daha fazlasını yaparım...
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