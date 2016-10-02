Giresun’da terör avı

Güvenlik güçlerinin operasyonları ile köşeye sıkışan kanlı terör örgütü PKK, bu defa Karadeniz'i hedef aldı. Ancak başarılı olamadı. Ordu halkının iş birliği ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Gözünü kan bürümüş örgüt dün ise Giresun'da ortaya çıktı. Devriye gezen ekiplere ateş açan teröristler ile sıcak temas sağlandı. 1 teröristin yaralandığı açıklandı. Bölge halkı da silahlarını alarak kırsal alanda teröristleri yakalamak için çalışmalara katıldı.
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