Fırat Kalkanı kapsamında bin 657 hedef vuruldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM'nin DAEŞ'le mücadeleye yönelik kararları çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre dün, Azaz-Rai sektöründe muhalif unsurlardan oluşan üç özel görev kuvvet grubunca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai güneyindeki Uvayşiyah, Tall Atiyah, Cubban ve El Eyyübiyah'da kontrol sağlandı.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalif şehit oldu, 8'i yaralandı.

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 79 DAEŞ terör örgütü hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından 202 adet Fırtına obüsü, 55 adet çok namlulu roket atar ve 24 adet tank atışı yapıldı. Atışlar sonucunda çok sayıda DAEŞ teröristlerine ait silah mevzileri, küçük silahlı gruplar, 3 silah yüklü pikap tipi araç, 4 katyuşa tahkimli mevzi, 9 çadır tipi barınma alanı, iki karargah binası imha edildi, hedefler tam isabetle imha edildi.

BİN 657 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

Böylece, harekatın başlangıcından bu yana Fırtına obüsü, çok namlulu roket atar ve havanla yapılan atış sayısı 6 bin 319, ateş altına alınan hedef sayısı bin 657 oldu.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu sabah saat 07.00'ye kadar, 111 meskun mahalde yaklaşık 960 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

DAEŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde harekatın başından bugüne kadar muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 28 mayın ve 993 el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Türkmen Barı, Aktarin, Ghaytun ve Kuaybah'da bulunan 7 hedefe 8 bomba atıldı, 4 DAEŞ terör örgütü unsuru etkisiz hale getirilirken DAEŞ terör örgütü tarafından komuta yeri ve silah mevzisi olarak kullanıldığı tespit edilen 7 bina imha edildi.

Koalisyon güçleri tarafından, Güzel Mezra (3) ve Suran bölgelerinde belirlenen terör örgütü DAEŞ unsurlarına yönelik gerçekleştirilen 4 hava harekatı sonucunda 5 DAEŞ terör örgütü unsuru etkisiz hale getirildi, 4 bina ve 1 motosiklet imha edildi.