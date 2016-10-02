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’cülerin borçlarını kim ödüyor?

FETÖ’cülerin borçlarını kim ödüyor?
Teröristbaşı Öcalan'ı ilk sorgulayan komutan emekli Albay Hasan Atilla Uğur, FETÖ ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Daha önce örgütün Kasım ayına kadar yeni bir kalkışma yapabileceğini söyleyen Uğur bu kez farklı bir noktaya değindi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan FETÖ'cülerin itirafçı olmaktan vazgeçtiklerini belirten Uğur "Ailelerinin sözde mağduriyeti bitti. Bütün kredi kartı, ev kredileri ne borçları varsa hepsi tıkır tıkır nakit para olarak götürüldü, ellerine verildi. Bunları kimin ödediği ise tespit edilmeye çalışılıyor" diye konuştu.
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