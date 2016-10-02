FETÖ’cülerin borçlarını kim ödüyor?

TeröristbaşıÖcalan'ı ilksorgulayankomutanemekliAlbay Hasan Atilla Uğur, FETÖile ilgili yeni açıklamalardabulundu. Daha önce örgütünKasım ayına kadar yeni bir kalkışmayapabileceğini söyleyen Uğur bu kezfarklı bir noktaya değindi. Yürütülensoruşturmalar kapsamında tutuklananFETÖ'cülerin itirafçı olmaktanvazgeçtiklerini belirten Uğur"Ailelerinin sözde mağduriyetibitti. Bütün kredi kartı, evkredileri ne borçları varsa hepsitıkır tıkır nakit para olarakgötürüldü, ellerine verildi. Bunlarıkimin ödediği ise tespit edilmeyeçalışılıyor" diye konuştu.
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