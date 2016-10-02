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FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in aranan kardeşi İzmir'de yakalandı.

Teröristbaşı Gülenin firari kardeşi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in aranan kardeşi , İzmir'de yakalandı.

İZMİR'DE OPERASYONLA YAKALANDI
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan Kutbettin Gülen'in Gaziemir ilçesinde bir akrabasının evinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Polis, düzenlediği operasyonla Kutbettin Gülen'i yakalayarak gözaltına aldı.

MATBAA'DA ÇALIŞIYOR GÖSTERİLMİŞTİ
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Kutbettin Gülen'in işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Kutbettin Gülen'in, İzmir Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaası'na kayyum atanmasının ardından burada çalışıyor göründüğü belirlenmiş ve ilişiği kesilmişti.

İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ VE...
Kutbettin Gülen'in yurtdışından döndüğü bilgisini değerlendiren ekipler, onu evinde gözaltına aldı. Aramalarda da Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Kutbettin Gülen'in işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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  • 02 Ekim 2016, Pazar 14:02
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