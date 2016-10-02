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Erdoğan'dan Şehit Ömer Halisdemir'in evine ziyaret

Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ailesini ziyaret etti.

Erdoğandan Şehit Ömer Halisdemirin evine ziyaret
, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin Etimesgut'taki evine gelişi sırasında, vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren basına kapalı ziyaretin ardından Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Erdoğan, ziyaretin ardından makam aracına vatandaşların, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Bu vatan seninle gurur duyuyor" sloganları eşliğinde bindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca ile bazı AK Parti milletvekilleri eşlik etti.
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  • 02 Ekim 2016, Pazar 22:16
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