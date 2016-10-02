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Erdoğan'dan Kazan'daki şehit ailelerine taziye ziyareti

, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kazan'da şehit olanların ailelerine ziyarette bulundu.

Erdoğandan Kazandaki şehit ailelerine taziye ziyareti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 9 vatandaşın şehit düştüğü Kazan'da halka hitap eden Erdoğan, belediye başkanlığında, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Daha sonra, şehitlerin ailelerini ziyaret eden Erdoğan, ilk olarak, darbe girişimi gecesi 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F-16'ları engellemeye çalışırken 19 yaşında şehit düşen Ömer Takdemir'in ailesine taziyelerini iletti.

Erdoğan daha sonra Kazan'da 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı koyarken şehit olan Ümit Güder ve Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar'ın ailelerini ziyaret etti. 'ın ziyaretleri sırasında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ve bazı AK Parti milletvekilleri eşlik etti.
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  • 02 Ekim 2016, Pazar 21:43
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