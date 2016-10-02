Erdoğan: Onlar kaçacak biz kovalayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan'da vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, FETÖ operasyonlarına değinerek, "(İnlerine gireceğiz) dedik, işte inlerine girdik. Şimdi kaçıyorlar, kaçacak delik arıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bu dünyada biz, ebedi alemde de Rabbim onlara bunun hesabını soracaktır. 241 şehidimizin, 2 bin 194 gazimizin hesabını soracaktır, 40 yılı aşkın bir süredir bu milleti nasıl aldattıklarının hesabını soracaktır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları ise şöyle:

Biz bu yola çıktığımız günden itibaren ülkemizin nereden nereye geldiği malumunuzdur. Bizimle içeride ve dışarıda uğraştılar. Yeri geldi içinde olduğumuz partimizi kapatmaya çalıştılar. Yeri geldi 17 ve 25 Aralık yargı ve polis darbesini yapmaya çalıştılar.

Ama bir şeyi hesap edemediler. Bu millet ayağa kalkarsa ne olur bilemediler. Bunlar zannettiler ki tanklar tanklarla, toplar toplarla, silahlar silahlarla durdurulur. Peki bu asil millet bunların karşısında kendisini ortaya koyarsa ne olur hesaplayamadılar. Bu asil millet ayağa kalkarsa ne olur hesap edemediler.

BU TÜRKİYE AYNI TÜRKİYE DEĞİL

Şehitler tepesi boş değil diyoruz ya! Bunlar hala rahmetli Menderes'i ipe gönderdiler, milyonlar Menderes idam edildiğinde meydanlara dökülmedi. Bu Türkiye aynı Türkiye değil.

Hiç endişeniz olmasın biz dikleşmeyeceğiz dik duracağız. Hep beraber yürüyüceğiz. Biz meydanlara çağırdık. Ben Marmaris'ten çıktığımda İstanbul'a gidene kadar milyonlar havalimanını doldurmuştu. Ben milletimin arasında eşimle torunlarımla karıştığımda üzerimizden F-16'lar alçakça alçak uçuş yapıyordu.

Ses hızını aşarak halkımız korkutmaya çalıştı ama halkım endişe etmedi. Aynı şeyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapmadılar mı? TBMM ikinci gazi meclis oldu neden? MEclis Başkanımız ve Milletvekillerimiz oradaydı. Çünkü biz durmak yok yola devam dedik.

BUNLAR BİZİ TANIYAMADILAR TANIYAMAYACAKLAR

Bazı ülkeler hala bunun benim oyunum olduğunu ima ediyorlar. İşte bunlar bizi tanıyamadılar ve tanıyamayacaklar. Bizler ülkemizi 2023 hedeflerine taşıdığımızda bunlar gerçeği görecekler.

15 Temmuz bize çok şey öğretti. Her olanda bir hayır vardır. Siz şer zannedersiniz hayır vardır. Öyleyse biz bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Biz Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmedik kesmeyeceğiz. Ülkemizi daha yükseklere taşıyacağız.

Şimdi Avrasya Tüneli'nin açılışını yapacağız. Bitmedi! Şimdi Çanakkale Köprüsü'nün ihalesesini 18 Mart'ta yapıyoruz. O da yetmedi! İnşallah geciken Kanal İstanbul'u açacağız. İnşallah 2018 dünyanın bir numaralı havalimanının ilk etabının açılışını yapacağız. Tamamı bittiğinde 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanını bitirmiş olacağız. Şimdi bunu hazmedemiyorlar. Zaten bundan dolayı çatlayıp patlıyorlar. Çalışın sizinde olsun diyoruz onlara.

Ben böyle bir pazar gününde tatilinizi bir kenara koyarak bu meydana toplandığınız için çok teşekkür ediyorum. Kazan'da bazı şehit evlerimizi ziyaret edeceğiz.