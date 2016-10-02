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sınavlarına videolu standart

nca, direksiyon uygulama sınavlarının ülke genelinde aynı standartta yapılması amacıyla uygulanması gereken kuralları içeren video hazırlandı.

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni standart geliyor

nca () Motorlu Taşıt Sürücüleri kurslarına yönelik çalışmalarına yenisini ekledi.

Bakanlığın illere gönderdiği ve sınavlardan önce sınavı yapanlara izlettirilmesi istenen 20 dakikalık videoda, adaylara davranış tarzından sınavlarda uyulması gerekli kurallara kadar tüm detaylar yer alıyor.

Hazırlanan video ile sınavlarının ikinci basamağı olan direksiyon uygulama sınavlarının ülke genelinde aynı standartlarda yapılabilmesi hedefleniyor.

Kurgu ve senaryosu MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan video ile eğitimlere büyük katkı sağlanması ve ülke genelinde belli bir standardın yakalanması öngörülüyor.
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  • 02 Ekim 2016, Pazar 16:28
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