Dışişleri mesnetsiz iddiayı yalanladı

Dışişleri Bakanlığı, Ege'deki bazı adaların egemenliğinin başka ülkelere devredildiği yönündeki mesnetsiz iddiaları sert bir dille yalanladı. Bakanlık, "Ege'deki ada, adacıkve kayalıkların hukuki statüsü bağlamındason 13 yıldır herhangi bir değişiklikyoktur. Yunanistan ile aramızda Ege bağlamında birbirleriyle bağlantılı bir dizi sorunun mevcut olduğu da bir vakıadır. Bazı adacık ve kayalıkların aidiyeti ve bununla bağlantılı olarak Türkiye ile Yunanistan arasında geçerli bir uluslararası anlaşmayla tespit edilmiş deniz sınırlarının bulunmaması da bu sorunlar arasında yer almaktadır" açıklamasını yaptı.
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