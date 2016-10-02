Dışişleri mesnetsiz iddiayı yalanladı

Dışişleri Bakanlığı, Ege'deki bazı adaların egemenliğinin başka ülkelere devredildiği yönündeki mesnetsiz iddiaları sert bir dille yalanladı. Bakanlık, "Ege'deki ada, adacık ve kayalıkların hukuki statüsü bağlamında son 13 yıldır herhangi bir değişiklik yoktur. Yunanistan ile aramızda Ege bağlamında birbirleriyle bağlantılı bir dizi sorunun mevcut olduğu da bir vakıadır. Bazı adacık ve kayalıkların aidiyeti ve bununla bağlantılı olarak Türkiye ile Yunanistan arasında geçerli bir uluslararası anlaşmayla tespit edilmiş deniz sınırlarının bulunmaması da bu sorunlar arasında yer almaktadır" açıklamasını yaptı.