Cani kocanın hesap vakti

Antalya'da karısı 27 yaşındaki Fatma Kızılçelik'i öldüren Osman Kızılçelik (28), 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' istemiyle hakim karşısına çıkacak. Bir giyim mağazasında tezgahtarlık yapan Fatma Kızılçelik, 4 Nisan'da işe gitmeyince arkadaşları telefonla aradı. Ulaşamayınca durumu yakınlarınabildirdi. Ailesi eve girdiğinde, yatakodasında Fatma Kızılçelik'in cansızbedeniyle karşılaştı. Polis, kadınınboğazında tırnak ve sıkılma izlerinerastlayınca kendisi de bir mağazadatezgahtar olan eşi Osman Kızılçelikgözaltına alındı. 5 yıllık evli ve 3yaşında Beren Su adlı kızları bulunançiftin, bir yakınlarının düğün dönüşüyolda tartıştığı belirledi. OsmanKızılçelik'in karısını boğduktan sonraişe gittiği tespit edildi. Tutuklanan Osman Kızılçelik hakkında ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Savcılık iddianamesine göre cinayetin kredi çekme nedeniyle işlendiği ileri sürüldü. İddianamede Kızılçelik çiftinin uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, cinayet gecesi çiftin Fatma Kızılçelik'in annesi Selma Taşkıran'a 4 bin lira kredi çektiği için tartıştığı kaydedildi. İddianamede tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve Osman Kızılçelik'in eşi Fatma Kızılçelik'i boğarak öldürdüğü ifade edildi.
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