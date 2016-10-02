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Cani kocanın hesap vakti

Karısını boğdu, sonra işe gitti! Soğukkanlılığı ile pes dedirten o koca, hakim karşısına çıkacak...

Cani kocanın hesap vakti
Antalya'da karısı 27 yaşındaki Fatma Kızılçelik'i öldüren Osman Kızılçelik (28), 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' istemiyle hakim karşısına çıkacak. Bir giyim mağazasında tezgahtarlık yapan Fatma Kızılçelik, 4 Nisan'da işe gitmeyince arkadaşları telefonla aradı. Ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi. Ailesi eve girdiğinde, yatak odasında Fatma Kızılçelik'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, kadının boğazında tırnak ve sıkılma izlerine rastlayınca kendisi de bir mağazada tezgahtar olan eşi Osman Kızılçelik gözaltına alındı. 5 yıllık evli ve 3 yaşında Beren Su adlı kızları bulunan çiftin, bir yakınlarının düğün dönüşü yolda tartıştığı belirledi. Osman Kızılçelik'in karısını boğduktan sonra işe gittiği tespit edildi. Tutuklanan Osman Kızılçelik hakkında ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 5'inci Ağır Ceza si'nce kabul edildi. Savcılık iddianamesine göre in kredi çekme nedeniyle işlendiği ileri sürüldü. İddianamede Kızılçelik çiftinin uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, cinayet gecesi çiftin Fatma Kızılçelik'in annesi Selma Taşkıran'a 4 bin lira kredi çektiği için tartıştığı kaydedildi. İddianamede tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve Osman Kızılçelik'in eşi Fatma Kızılçelik'i boğarak öldürdüğü ifade edildi.
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