Ankara'da yaşayan Ayşe Özata, sürekli alkol alan eşi Selami Özata'dan işkence görüyordu. Kavga halinde oldukları ve çocuklarının şiddet gördüğü gerekçesiyle çiftin, 2 çocuğu Sevgi Evleri'ne yerleştirildi, Anne Özata, 10 yaşındaki Baran Efe ve 13 yaşındaki adı öğrenilemeyen çocuklarını almak için yetkilileri ikna etmeyi başardı. Kurumdan maddi destek de alan kadın, iki çocuğuyla bilrlik kocasından ayrı yaşamaya başladı. Ancak cani anne, eşine çok benzettiği Baran'a çeşitli işkenceler yapmaya başladı. Vicdansız kadın öz çocuğunun üzerine kaynar su döktü, cinsel organını keskeye çalıştı. Bir kaç gün öncede 'öldü' sandığı çocuğunu hastaneye bırakan kadın gözaltına alndı. Özata, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı...