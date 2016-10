Can borcumuz var

15 Temmuz gecesinin, TBMM tarihinde de ayrı ve özel bir yeri olacaktır. 15 Temmuz'da Meclisimiz, Kurtuluş Savaşından sonra, ikinci defa gazilik şerefine nail oldu.Milletimiz, terör örgütlerine olduğu gibi darbe heveslilerine de meydanı bırakmayacağını cümle aleme gösterdi. Aziz Türk milletiyle ne kadar iftihar etsem azdır. Şahsım başta olmak üzere, milletvekillerimizin tamamının milletimize can borcu olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak mecburiyetindeyiz. Bunun için, okullardaki ders müfredatlarından belgesellere, filmlere, edebi eserlere kadar her mecrada 15 Temmuz'un işlenmesini teşvik etmeliyiz.15 Temmuz'da yaşananları "senaryo", "oyun", "tiyatro", "film" ve "böyle darbe mi olur" diyerek küçümsemeye çalışanlar oldu. Her kim ki 15 Temmuz'a "ama"sız, "fakat"sız, "lakin"siz darbe diyemiyor, lanetleyemiyorsa, o da darbe girişiminin bir parçasıdır, en azından gönüllü destekçisidir.Türkiye'nin ve Türk milletinin, vatanı, özgürlüğü ve geleceği söz konusu olduğunda nasıl tek yürek, tek ses, tek nefes olabildiğinin ispatı olan Yenikapı ruhunun titizlikle korunması hepimizin sorumluluğudur. Terör örgütleri karşısında en büyük gücümüz işte bu birliğimizdir, beraberliğimizdir, dayanışmamızdır. Yenikapı'da sergilediğimiz ortak duruşu bu sebeple önemli görüyor ve devamını temenni ediyorum.Yeni bir Anayasayı, en azından kapsamlı bir Anayasa değişikliğini süratle hayata geçirmeliyiz.Cumhurbaşkanlığı makamını ve mekanını yıpratmaya yönelik çabaları üzüntüyle karşılıyorum. Burada hedef alınan şahsım değil, milletimizin hür iradesiyle yaptığı tercihtir.: Türkiye olarak, bölgenin asli unsuru olan kesimlerle işbirliği içinde, özellikle Arap ve Türkmen güçlerinin gereken şekilde desteklenmesi suretiyle, Musul'un DAEŞ'tan kurtarılabileceğine inanıyoruz. Türkiye olarak masanın dışında kalamayız, masada olmaya mecburuz. 911 kilometre Suriye'de, 350 kilometre Irak'ta sınırı olan ülke Türkiye. Diğerlerinin sınırı yok. Bundan sonra buna seyirci kalmamalıyız, kalamayız. Bunun kararını da işte burası verecek.: ABD'nin bölgemize yönelik politikalarında ciddi bir tutarsızlık ve çok başlılık işaretlerine şahit oluyoruz. ABD yönetiminin bir kısmı, ısrarla Suriye'de ve Irak'ta PKK/PYD-YPG terör örgütüyle ortak çalışma yürütürken, bir kısmı da bizim hassasiyetlerimize daha yakın politikalar izlemeye çalışıyor.ABD Kongresi'nin, Suudi Arabistan'a 11 Eylül saldırıları sebebiyle dava açılmasına imkan veren bir yasayı onaylaması da büyük bir talihsizliktir.AB'nin ülkemize söz verdiği vize serbestisi uygulamasının bu ay yürürlüğe girmesi gerekiyor. Birlik tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, terörle mücadele gibi, Türkiye için hayati bir konunun, sürecin ön şartı haline dönüştürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu tavır, AB'nin Türkiye'ye verdiği sözü tutmak istemediğinin ilanıdır. Kendileri bilirler... Lafı döndürüp dolaştırmanın, diplomatik cambazlıklarla üste çıkmaya çalışmanın gereği yoktur. Lütfen Avrupalılar, kafalarındaki farklı niyetlerin günahını bizim üzerimize yıkmaya çalışmaktan vazgeçsinler. AB şayet, objektif bir değerlendirmeyle Türkiye'yi tam üye yapacaksa, bunun önünde hiçbir engel bulunmuyor. Biz buna hazırız. Fakat, böyle bir niyeti olmadığı halde, akıl-mantık dışı dayatmalarla bizi oyalamaya devam edeceklerini düşünüyorlarsa, yanılıyorlar. Artık bu oyunun da sonuna geldik. Bunu bilmeleri lazım. Türkiye'yle veya Türkiye'siz yoluna devam etme seçimi AB'ye aittir; o seçimi kendileri yapacaklar. Kurnazlık yapıp sorumluluğu bizim üzerimize yıkmaya çalışmasınlar.