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Bir gördüm sanki

Bir kedi gördüm sanki
Sivas'ta soğuktan üşüyen yavru , araba motoruna sığındı. Kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Otomobilin motor kısmında bağıran kediyi bir itfaiye eri uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Vatandaşlardan korkan kedi daha sonra Hikmet Akbaş'a ait olan başka bir aracın motoruna sığındı. Buradan da çıkarılan yavru kedi bu kez de Tarık Çeteler'e ait aracın motoruna girdi. Ortalığı birbirine katan kedi tekrar kurtarılarak sahibine teslim edildi.
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