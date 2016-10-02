Bir kedi gördüm sanki

Sivas'tasoğuktan üşüyenyavru kedi,araba motorunasığındı. Kedininmiyavlamasınıduyan vatandaşlaritfaiyeyehaber verdi.Otomobilin motor kısmında bağıran kediyibir itfaiye eri uzun uğraşlar sonucu kurtardı.Vatandaşlardan korkan kedi dahasonra Hikmet Akbaş'a ait olan başka biraracın motoruna sığındı. Buradan da çıkarılanyavru kedi bu kez de Tarık Çeteler'eait aracın motoruna girdi. Ortalığı birbirinekatan kedi tekrar kurtarılarak sahibineteslim edildi.
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