Başbakan'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kızılcahamam'da düzenlediği "Gençlik Kolları ile Buluşma" programında ikinci kalkışma iddialarını değerlendirerek, "15 Temmuz asla unutulmayacak, asla unutturulmayacaktır. Bugünlerde sürekli olarak, 'İkinci darbe yapılacak', 'Daha bitmedi', 'Yeniden geleceğiz' deniyor. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var." dedi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



MAĞDUR EDEBİYATI YAPANLAR...

*Şükürler olsun ki hainler millet iradesi karşısında kısa sürede diz çöktüler. Şimdi artık zaman, bunları bünyeden temizleme zamanıdır. Devletin içinden, ticaretin, siyasetin içinden her yerden bu hainleri söküp atacağız. Hiç kimse mağdur edebiyatı yapmasın. Milletin mağduriyetini görmezden gelip FETÖ'cülere sahip çıkarak mağdur edebiyatı yapanlar asla ve asla bu millet tarafından hoş görülmeyecektir.

*Her zaman söyledik. Kılı kırk yaracağız. Hataların olacağını ön görüyoruz. Ancak hata olacak diye hiçbir şey yapmayacağımızı kimse beklemesin.

TÜRKİYE'Yİ 3'E KATLADIK

*15 yıl geçti.. AK Parti ile doğan bebeler bugün 15 yaşına geldi. Onların Ak Parti'nin neyi yaptığını neyi yapmadığını tam olarak anlaması mümkün değil. Ama bugün doğanlar Türkiye'de ne olup bitiyor diye anlamaya çalışanların Ak Parti'nin ne yaptığını anlaması mümkün değil. Onun için sevgili gençler size büyük görev düşüyor.

* AK Parti'yi ve davasını anlatacaksınız. Herkese anlatacaksınız. Geldiğiniz illerdeki yolları, okulların,hastanelerin,şehirlerin halini düşünün. Bir karşılaştırma yapın. Türkiye nereden nereye geldi. Türkiye'yi 3'e katladık.

*Biz senedi milletten aldık. Hesabı millete veririz dedik. Eski alışkanlıkları elinin tersiyle iten, milletten başka irade tanımayan parti Ak Parti'dir.

71 KİŞİLİK LİSTEDE BENDE VARDIM

* İktidara geldiğimiz andan itibaren darbe heveslileri vesayet odakları hemen harekete geçti. Bunlar boş durmuyor. Kapıdan kovsak bacadan giriyor. Darbe alışkanlığı kötü bir alışkanlık.

*Ak Parti bir yandan Türkiye'yi kalkındırırken, cumhurbaşkanı seçiminde yeni bir icat çıkardılar. Hiç olmamış bir şey. Cumhurbaşkanı seçebilmek için mecliste 367 milletvekili hazır olması lazım dediler.

*Ak Parti Cumhurbaşkanı seçemez dediler. Kim dedi? Kardeşim milletin sözünün üzerine söz olmaz. Öyle mi diyorsunuz? Hadi meydana dedik. Millet de cevabını verdi. Millet biz seçiyoruz dedi. Kim yanlış yapmışsa o yanlışı düzelten hep millet olmuştur. Millet 15 Temmuzda ilk defa bir şey yaptı. Millet acil operasyon yapmamız lazım dedi ve o gece hesabı gördü.

*(AK Parti'ye kapatma davası) Ben o gün resmi bir ziyaret için yurt dışındaydım. Bu bir şaka olmalı dedim. Kapatma davasında siyasetten men edilecek 71 kişilik listenin içinde bende vardım. O benim için bir şeref listesidir.

FETÖ'CÜLERİN PİYASAYA ÇIKTIĞI İLK YER

*Yargıda reform yaptık. Onu da referanduma götürdük. Halk kabul etti. Biz gayet iyi niyetle çalışıyoruz. Bu sefer FETÖ'cüler piyasaya çıktı. FETÖ'cülerin ilk piyasaya çıktığı yer anayasa platformudur. Sonraki olayları biliyorsunuz. MİT olayı, Gezi ve 17-25 Aralık darbe girişimi. Sonra 15 Temmuz.

*Gençler, artık hiçbir şey olmaz demeyeceksiniz. Bu topraklar üzerinde plan yapan çok. Her an her şeye hazır olarak hedeflerden şaşmadan durmadan yorulmadan yolumuza devam edeceğiz.

KİMSE MASUM İNSANLARLA UĞRAŞIYORSUNUZ DEMESİN!

*15 Temmuz geride kaldı. 15 Temmuz'un doğurduğu bu kötü sonuçlardan süratle kurtulmamız lazım. Hayat devam ediyor. OHAL ilan ettik.

*Bunlar yeni oyunlar peşinde. FETÖ sonuç alamadı işi BETÖ'ye devretti. Bölücü Terör Örgütüne, 15 Temmuz'dan önce de sonra da biraraya geldiler.

FETÖ dedi ki bizim işler ters gitti siz gereğini yapın. Ey Bacılarım kardeşlerim verdiğiniz himmet paraları bunlara gidiyor.

*Bizim derdimiz sizin mübarek diye verdiğiniz o paraları oraya buraya peşkeş çekip millete silah doğrultanlara hesap sormakdır. Bu örgüt şeffaf değil. Bize hiç kimse masum insanlarla uğraşıyorsunuz demesin! Niye bunlar belli değil miydi diyorlar. Kimse mağdur edebiyatı yapmasın!

*Soruyorum Genelkurmay Başkanının yıllardır yanında bulunan bir adam gün geliyor komutanım buraya kadar deyip elini kelepçelemeye kalkıyor. Damarlarınızın içindeki mikroptur bunlar. Bunun için kimse bize ders vermeye kalkmasın!